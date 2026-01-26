Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha commentato a DAZN il pareggio contro il Milan nella 22ª giornata di Serie A. Secondo il giocatore, il risultato è giusto e una eventuale sconfitta sarebbe stata particolarmente deludente. La partita si è disputata allo stadio Olimpico di Roma, e le parole di Mancini riflettono un’analisi equilibrata della prestazione della squadra.

Gianluca Mancini, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Avevamo preparato una scalata diversa su Leao e Rabiot. Il mister si era accorto che Rabiot veniva dalla mia parte insieme a Leao, quindi mi ha detto che io sarei dovuto uscire sull'esterno e Ndicka su Rabiot, o viceversa". Sulle preventive e su Ghilardi: "Le preventive le abbiamo preparate perché il Milan ha giocatori di gamba, non solo in attacco ma anche a centrocampo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma, Mancini dopo il Milan: “Pareggio giusto. La sconfitta avrebbe bruciato moltissimo”

Primavera, Bologna-Milan 1-1, il commento: pareggio sfortunato, ma giustoNel match della 15ª giornata di Primavera 1, Bologna e Milan si sono affrontate al Centro Tecnico Niccolò Galli, terminando con un pareggio 1-1.

Allegri fa i conti in classifica dopo il pareggio del Milan: “+1 sul Napoli e +4 sulla Roma”Al termine del pareggio tra Roma e Milan, Allegri analizza la situazione in classifica, evidenziando un vantaggio di un punto sul Napoli e di quattro sulla Roma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Roma, Gianluca Mancini da valutare in vista del Milan; Infortunio Mancini, le condizioni del difensore giallorosso: recupera per Roma-Milan?; Roma: contusione al flessore per Mancini, da valutare per il Milan; Roma, sospiro di sollievo per Mancini: le sue condizioni dopo il trauma contusivo di giovedì.

Roma, contusione al flessore per ManciniIl difensore della Roma Gianluca Mancini ha riportato una contusione al flessore dopo uno scontro nel finale del match con lo Stoccarda ... gianlucadimarzio.com

TMW - Roma, piccoli problemi per Mancini e Ferguson dopo l'ELDopo il netto 2-0 in Europa League contro lo Stoccarda, maturato nonostante Gasperini avesse effettuato un turnover piuttosto pesante, in casa Roma adesso c’è particolare attenzione ... milannews.it

Voti #RomaMilan Roma Svilar 6; Mancini 6.5 Ndicka 6.5 Ghilardi 6.5; Celik 6 Cristante 6.5 Koné 6.5 Wesley 5; Dybala 6 Soulé 5.5 Malen 5.5 Subs Pisilli 6 Pellegrini 7 Robinio Vaz 6 Venturino sv x.com

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri. - facebook.com facebook