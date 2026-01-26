Roma-Milan Mancini spiega il pareggio | Hanno un grandissimo portiere

Dopo la partita tra Roma e Milan della 22ª giornata di Serie A 2025-2026, Mancini ha commentato il risultato di pareggio. Il difensore della Roma ha sottolineato l'importanza del portiere avversario, evidenziando come abbia contribuito alla solidità difensiva del Milan. Le sue parole offrono una prospettiva equilibrata sulla prestazione della squadra e sugli aspetti da migliorare per le prossime gare.

Gianluca Mancini, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se è stata una partita simile all'andata: "Noi abbiamo fatto ancora meglio, ci è mancato il gol nel primo tempo. Ma, come ha detto Gasperini, torniamo a casa più forti. Davanti avevamo una grande squadra, seconda in classifica, con un grandissimo portiere che ha fatto tante parate". Sulla Roma che non vince gli scontri diretti: "A livello di prestazioni abbiamo sempre fatto, ci è mancato il risultato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

