Bergamo la GdF sequestra oltre 60 tonnellate di tabacco e sigarette

Le forze dell’ordine di Bergamo hanno scoperto una fabbrica nascosta che produce sigarette senza autorizzazione. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 60 tonnellate di tabacco e sigarette pronte per essere vendute illegalmente sia in Italia che all’estero. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato macchinari e documenti che confermavano l’attività illecita. La rete di distribuzione avrebbe potuto generare un guadagno tra i 12 e i 14 milioni di euro. L’intervento ha portato alla chiusura dell’impianto e alla denuncia dei responsabili.

L'operazione ha portato all'individuazione, nell'area industriale di Ciserano, di un capannone privo di insegne e apparentemente dismesso. In realtà, lo stabile mostrava segnali incompatibili con lo stato di abbandono, quali ad esempio movimenti di mezzi nelle ore notturne ed emissioni di fumo. Il controllo di uno dei mezzi utilizzati ha consentito di individuare anche un secondo sito nel comune di Treviolo, ritenuto funzionale alle attività logistiche. È scattato quindi l'intervento coordinato su entrambi gli obiettivi. A Treviolo, durante il controllo di un autoarticolato in fase di scarico, i finanzieri hanno rinvenuto circa 1.