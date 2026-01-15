Maxifrode sul Superbonus La GdF sequestra oltre 10 milioni di beni

Le autorità finanziarie di Lucca hanno sequestrato oltre 10 milioni di euro in beni in seguito a un’indagine sul Superbonus. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di truffa volto a indebite percezioni di crediti di imposta, evidenziando l’importanza di controlli accurati nel settore. L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare frodi fiscali legate alle agevolazioni edilizie.

Le Fiamme gialle di Lucca hanno individuato una truffa ai danni dello Stato riguardo a indebite percezioni di crediti di imposta. Cinque i soggetti indagati, che promettevano lavori a «costo zero» ad acquirenti stranieri che intendevano trasferirsi in Italia da pensionati. 🔗 Leggi su Laverita.info

