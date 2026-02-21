Spaccio a tutte le ore a Roma 22 arresti dal centro alla periferia

Nel centro di Roma, le forze dell'ordine hanno arrestato 22 persone per spaccio di droga, causato da ripetuti episodi di vendita al dettaglio in diverse zone. Durante le operazioni, hanno sequestrato grandi quantità di sostanze come cocaina, hashish e ketamina, oltre a migliaia di euro in contanti. I controlli sono avvenuti in diversi quartieri, sia nelle aree più centrali che in periferia. Le indagini continuano per smantellare le reti di distribuzione.

Continua l’attività dei carabinieri, d’intesa con la Procura di Roma, nei quartieri della Capitale e della provincia per contrastare lo spaccio di stupefacenti I carabinieri del nucleo scalo Termini hanno arrestato un cittadino senegalese di 46 anni, sorpreso in via Amendola a cedere crack a un giovane. L’uomo, per sfuggire all’identificazione, ha fornito false generalità e ha ingerito alcuni ovuli. Accompagnato all'ospedale Umberto I per accertamenti, è risultato aver ingerito 5 ovuli contenenti crack, poi espulsi. In zona Ostiense (via Tiberio Imperatore), un 32enne albanese è stato fermato a bordo di un'auto con 45 involucri di cocaina e 30 grammi di crack. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma: nuova stretta contro lo spaccio di droga, 19 arresti dal centro alla periferiaA Roma, le forze dell'ordine hanno arrestato 19 persone per spaccio di droga, un fatto che deriva dalle recenti operazioni di controllo condotte dal comando provinciale dei Carabinieri.

Roma: controlli in negozi, mercati e magazzini, piu’ arresti dal centro alla periferiaLa polizia ha intensificato i controlli in negozi, mercati rionali e grandi magazzini di Roma.

