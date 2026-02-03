Roma | controlli in negozi mercati e magazzini piu’ arresti dal centro alla periferia

La polizia ha intensificato i controlli in negozi, mercati rionali e grandi magazzini di Roma. Dall’inizio dell’operazione ci sono stati diversi arresti, sia nel centro che nelle zone più periferiche. Le forze dell’ordine vogliono assicurarsi che tutto sia in regola e che i cittadini possano lavorare e fare acquisti in sicurezza.

Negozi, mercati rionali e grandi magazzini sono stati oggetto di controlli serrati da parte della polizia, che ha intensificato le operazioni di vigilanza per garantire la sicurezza dei cittadini. Alla Romanina, tre rumeni sono stati fermati e sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato. Una volta individuati a bordo di un’auto, successivamente risultata a noleggio, i poliziotti li hanno seguiti con discrezione mentre si muovevano in maniera coordinata e studiata. Furto al mercato di via Conca d’Oro. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, il gruppo è entrato in azione nei pressi del mercato di via Conca d’Oro, dove, utilizzando una scusa per distrarre le vittime, sono riusciti a sottrarre un portafoglio dallo zaino di una coppia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

I Carabinieri di Frascati hanno fatto un blitz nella periferia est di Roma.

