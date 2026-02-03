Roma rinnovi caldi | Cristante e Mancini vicini attenzione a Çelik

La Roma lavora intensamente per rinnovare i contratti di Cristante e Mancini, ormai molto vicini a firmare il nuovo accordo. La società ha già fatto passi avanti, ma il caso Çelik resta in bilico. La trattativa con il turco è ancora aperta e non si sa ancora se si troverà un’intesa definitiva. I tifosi aspettano aggiornamenti, ma per ora la stabilità della rosa dipende anche da questa trattativa.

La Roma accelera sui rinnovi, ma non tutti i dossier sono allo stesso punto. Dopo i passi avanti decisivi per Bryan Cristante e Gianluca Mancini, in casa giallorossa resta aperta una situazione delicata che riguarda Zeki Çelik. Il laterale turco è in scadenza a fine stagione e, al momento, non ha ancora ricevuto una proposta formale di prolungamento. Da Trigoria filtra che il giocatore abbia espresso una linea chiara: priorità assoluta alla permanenza nella Capitale, in attesa di una mossa concreta del club. Nel frattempo, però, il mercato si muove. Dall’estero sono arrivati sondaggi esplorativi e uno in particolare viene seguito con attenzione: il Liverpool ha iniziato a raccogliere informazioni sul profilo del difensore, pronto a inserirsi qualora la Roma non dovesse accelerare sul rinnovo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma ha ufficializzato i rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, consolidando la propria rosa.

Mancini e Cristante, è fatta: rinnovi a vita con la Roma. Cifre e durata dei contrattiI rinnovi del difensore e del centrocampista erano una priorità della società. Entrambi i nomi erano in cima al faldone sulla scrivania del direttore sportivo Massara visto che le scadenze erano ormai ... corrieredellosport.it

La Roma vuole blindare Mancini e Cristante: perché i loro rinnovi sono una prioritàROMA - Una priorità. I rinnovi di Mancini e Cristante sono in cima al faldone che sta sulla scrivania di Massara. Sia il contratto del difensore che quello del centrocampista sono in scadenza tra un ... corrieredellosport.it

Calciomercato Roma: rinnovi fino al 2029 per Mancini e Cristante, nei prossimi giorni le firme bit.ly/3MmjCzz #AsRoma x.com

Roma, capitolo rinnovi: aria di addio a Trigoria Non solo mercato in entrata: dopo i rinnovi di Cristante e Mancini, la Roma deve sciogliere nodi delicati. Zeki Çelik ha rifiutato la prima offerta giallorossa e la distanza resta ampia, con la Juventus alla finestra - facebook.com facebook