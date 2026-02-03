Roma rinnovi caldi | Cristante e Mancini vicini attenzione a Çelik

La Roma lavora intensamente per rinnovare i contratti di Cristante e Mancini, ormai molto vicini a firmare il nuovo accordo. La società ha già fatto passi avanti, ma il caso Çelik resta in bilico. La trattativa con il turco è ancora aperta e non si sa ancora se si troverà un’intesa definitiva. I tifosi aspettano aggiornamenti, ma per ora la stabilità della rosa dipende anche da questa trattativa.

La Roma accelera sui rinnovi, ma non tutti i dossier sono allo stesso punto. Dopo i passi avanti decisivi per Bryan Cristante e Gianluca Mancini, in casa giallorossa resta aperta una situazione delicata che riguarda Zeki Çelik. Il laterale turco è in scadenza a fine stagione e, al momento, non ha ancora ricevuto una proposta formale di prolungamento. Da Trigoria filtra che il giocatore abbia espresso una linea chiara: priorità assoluta alla permanenza nella Capitale, in attesa di una mossa concreta del club. Nel frattempo, però, il mercato si muove. Dall’estero sono arrivati sondaggi esplorativi e uno in particolare viene seguito con attenzione: il Liverpool ha iniziato a raccogliere informazioni sul profilo del difensore, pronto a inserirsi qualora la Roma non dovesse accelerare sul rinnovo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

