A Roma, si concentra l’attenzione sulla sfida di venerdì all’Olimpico contro la squadra di Oscar Hiljemark, dopo la sconfitta contro la squadra di Cristian Chivu a San Siro. La squadra si prepara ad affrontare l’incontro senza il suo allenatore, che ha subito un infortunio, mentre si teme anche l’effetto dell’ombra dell’Atalanta sulla partita. L’obiettivo principale è ottenere i tre punti, senza distrazioni.

Dopo la disfatta contro la squadra di Cristian Chivu a San Siro, non c’è tempo per piangersi addosso: venerdì all’Olimpico arriverà la squadra di Oscar Hiljemark e l’obiettivo è solo uno, guadagnare 3 punti. Il pareggio del Como a Udine si è rivelato positivo per i giallorossi; diversa, però, è la vittoria della Juventus in casa contro il Genoa. I bianconeri trionfano 2-0 e così allungano di 3 punti sulla squadra di Gasperini. Bisogna monitorare anche l’Atalanta, che in trasferta a Lecce ha portato a casa un risultato pieno, piazzandosi così dietro alla Roma di una sola lunghezza. In questo rush finale di stagione, l’ultimo pass per la Champions League se lo giocano 4 squadre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, allarme Champions: infortunio Mancini e l’ombra dell’Atalanta

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