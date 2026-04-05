Roma infortunio Mancini | Gasperini perde l’ennesimo big

Durante la partita contro l’Inter, Gianluca Mancini si è infortunato al 45º minuto ed è stato costretto a lasciare il campo. L’infortunio ha causato l’uscita anticipata del difensore dalla partita, aggravando ulteriormente le assenze già presenti nell’infermeria di Gasperini. La situazione si aggiunge ai problemi di formazione del tecnico, che si trova senza uno dei suoi giocatori principali.

Nuovo allarme rosso nell’infermeria di Gian Piero Gasperini: Gianluca Mancini alza bandiera bianca a San Siro, costretto al forfait immediato dopo soli 45 minuti della sfida contro l’ Inter. Il difensore centrale della Roma, autore del momentaneo pareggio, è stato vittima di un risentimento muscolare all’interno della coscia in seguito a un violento scontro di gioco con Marcus Thuram. La sostituzione nell’intervallo con il giovane Daniele Ghilardi certifica una fragilità strutturale preoccupante: per il numero 23 giallorosso si tratta della seconda uscita anticipata consecutiva dopo il precedente di Lecce. L’infortunio di Mancini aggrava una crisi d’organico senza precedenti per la formazione capitolina, privando il tecnico di un pilastro proprio nel momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, infortunio Mancini: Gasperini perde l’ennesimo big Inter Roma, Gasperini perde un titolarissimo: salterà il big match di Pasqua!di Redazione Inter News 24Inter Roma, arrivano brutte notizie per Gian Piero Gasperini, un titolarissimo salterà la super sfida di Pasqua Tra pochi... Difesa Roma a pezzi: Ndicka e Mancini fuori, Gasperini in emergenzaIl pacchetto arretrato di Gian Piero Gasperini entra in una fase di criticità strutturale proprio nel momento clou della stagione tra Serie A ed... Temi più discussi: La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Inter-Roma; Roma, l’Atalanta si inserisce su Carlos Augusto: il piano di Gasperini dopo l’infortunio di Wesley; AS Roma emergenza sulle fasce: Wesley ko, Gasperini perde un altro pezzo per la corsa Champions; Amantino Mancini a FR: Roma da quarto posto, ma i Friedkin dovevano investire di più. FLASH | Inter-Roma, gioie e dolori per Mancini: gol e infortunio!Infortunio Mancini - Gioie e dolori per Gianluca Mancini nel corso di Inter-Roma della 31^ giornata. Poco dopo il gol ... fantamaster.it Inter-Roma, Mancini costretto al cambio: al suo posto GhilardiPrima il gol, poi la smorfia di dolore: Mancini non è rientrato sul campo di San Siro al 45'. Al suo posto dentro Ghilardi ... siamolaroma.it Gasperini diretta, interviste e conferenza stampa live dopo Inter-Roma facebook L’Inter schianta la Roma 5-2, doppietta di Lautaro: segnale forte a Napoli e Milan per lo scudetto #InterRoma x.com