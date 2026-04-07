A Primavalle, periferia di Roma, un uomo ha aggredito la moglie con un coltello e si è poi barricato all’interno dell’abitazione. La donna è riuscita a uscire dall’appartamento e si trova in un luogo sicuro. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno atteso che l’uomo si rendesse disponibile a uscire. La situazione è attualmente sotto controllo.

Aggredisce la moglie e si barrica in casa. È accaduto a Primavalle, alla periferia di Roma. La donna è riuscita a fuggire e si trova ora al sicuro. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Roma, accoltella moglie e si barrica in casa. La donna è riuscita a fuggire

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