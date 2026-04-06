A Roma, in via Andersen 31 a Primavalle, un uomo ha accoltellato la moglie e si è poi rifugiato all’interno dell’abitazione. La donna è riuscita a scappare con ferite, mentre l’uomo si è barricata in casa. La polizia è intervenuta sul posto, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni della donna o sui sviluppi della situazione.

Accoltella la moglie e si barrica in casa. E’ accaduto in via Andersen 31 a Primavalle, a Roma. La donna è ferita, ma è riuscita a fuggire. Sul posto è intervenuta la polizia in attesa del mediatore per convincere l’uomo ad uscire da casa ed arrendersi. L’aggressore si è poi consegnato agli agenti. La coppia, entrambi romani, nel corso della violenta lite avevano attirato l’attenzione dei vicini che avevano chiamato la polizia. L’uomo è stato fermato e portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Filippo Neri. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, accoltella la moglie e si barrica in casa: l'arrivo della polizia

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