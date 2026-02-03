ChatGPT down problemi con l‘IA di OpenAI | perché non funziona e cosa sta succedendo

Questa mattina gli utenti di ChatGPT si sono trovati davanti a un grande problema: il chatbot di OpenAI non risponde più. La piattaforma, usata da milioni di persone, ha smesso di funzionare sia nella versione gratuita che in quella a pagamento. Molti si sono trovati impossibilitati a usare il servizio, e le segnalazioni sono arrivate da tutto il mondo. Al momento, OpenAI non ha ancora spiegato cosa stia causando il guasto, ma il malfunzionamento si sta facendo sentire forte.

