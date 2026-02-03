ChatGPT down problemi con l‘IA di OpenAI | perché non funziona e cosa sta succedendo
Questa mattina gli utenti di ChatGPT si sono trovati davanti a un grande problema: il chatbot di OpenAI non risponde più. La piattaforma, usata da milioni di persone, ha smesso di funzionare sia nella versione gratuita che in quella a pagamento. Molti si sono trovati impossibilitati a usare il servizio, e le segnalazioni sono arrivate da tutto il mondo. Al momento, OpenAI non ha ancora spiegato cosa stia causando il guasto, ma il malfunzionamento si sta facendo sentire forte.
Il chatbot di OpenAI ha smesso di funzionare. L’intelligenza artificiale alla base di ChatGPT non funziona: i problemi sono rilevati sia nella versione gratuita che in quella a pagamento.🔗 Leggi su Fanpage.it
