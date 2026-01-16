X down oggi problemi con il social di Elon Musk | perché non funziona e cosa sta succedendo

Oggi, 16 gennaio, X, il social di Elon Musk, ha riscontrato problemi di funzionamento. Numerosi utenti segnalano difficoltà nell'accesso sia da computer che da smartphone. La situazione ha causato disservizi temporanei, lasciando gli utenti senza possibilità di utilizzare l’app. In questo articolo, analizzeremo le cause del problema e le eventuali soluzioni.

Oggi, venerdì 16 gennaio, l'app di X ha cominciato a dare problemi. L'app non funziona: è impossibile entrare sia da pc che da smartphone.

