Un video che circola online mostra robot umanoidi che ballano sul palco del Festival di Primavera in Cina. La causa di questa scena sorprendente è la performance di una compagnia specializzata in intelligenza artificiale e robotica. Gli automi sembrano quasi umani, muovendosi con precisione e naturalezza, sorprendendo il pubblico presente. Il filmato cattura l’attenzione di molti utenti, che condividono le immagini sui social. La scena si svolge durante la cerimonia di apertura del festival, attirando l’attenzione di appassionati e esperti di tecnologia.

Sta facendo il giro del web un filmato che mostra un gruppo di robot umanoidi mentre si esibisce sul palco del gala del Festival di Primavera in Cina. Nella clip i robot, affiancati da giovani artisti di kung fu, mettono in scena una esibizione spettacolare di arti marziali. La somiglianza con gli umani in carne e ossa è impressionante: i robot si lanciano in acrobazie, coreografie e sembrano sempre sincronizzati e precisi nei movimenti, anche quando hanno in mano le armi tipiche del kung fu, non facili da maneggiare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Robot sempre più umani: l’impressionante esibizione per il gala del Festival di Privamera in Cina – Video

Innovazione, robot sempre più “umani” grazie al tatto e pochi datiL'evoluzione della robotica mira a rendere i robot più “umani” nel tatto e nella destrezza, consentendo loro di adattarsi a oggetti di varia natura senza lunghi tempi di apprendimento.

Cina: Robot umanoidi protagonisti al Gala del Capodanno, una vetrina di tecnologia e ambizioni future.Durante il Gala del Capodanno lunare, la Cina ha messo in mostra i robot umanoidi prodotti da quattro aziende nazionali, tra cui Unitree Robotics e MagicLab.

