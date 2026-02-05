Le aziende aprono le porte agli studenti, offrendo un'occasione per toccare con mano le sfide del futuro. Fino all’11 febbraio, in tutta la zona metropolitana, circa duemila ragazzi di vari istituti scolastici partecipano al “Tech tour” organizzato da Assolombarda. Le visite coinvolgono grandi aziende come Castel, Nte Proces, St, Alstom e Bayer, che mostrano cosa si fa dietro le quinte e come si affrontano le innovazioni del domani. Gli studenti hanno l’opportunità di vedere da vicino come funziona il mondo del lavoro e

Settimana Stem, porte aperte in azienda a duemila studenti per il “Tech tour“ di Assolombarda. Molti gli istituti dell’hinterland coinvolti fino all’11 febbraio dal Benini di Melegnano al Montale di Cinisello al Piero della Francesca di San Donato e i grandi gruppi, dalle pessanesi Castel e Nte Proces, alla St (Cornaredo), passando per l’Alstom (Sesto San Giovanni) e la Bayer (Garbagnate). Obiettivo, far toccare con mano il cambiamento ai ragazzi, l’evoluzione del sistema produttivo e l’impatto della tecnologia sul mondo del lavoro con lo sviluppo di nuove professioni e più in generale sulla società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le aziende aprono agli studenti: "Qui fanno esperienza diretta e scoprono le sfide del futuro"

