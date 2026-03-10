Moby Dick – La caduta del cielo al Teatro delle Arti

Venerdì 13 marzo alle 21 al Teatro delle Arti si tiene la rappresentazione di “Moby Dick – La caduta del cielo”, una rivisitazione moderna del romanzo di Herman Melville. L’evento vede in scena Alessandro Calonaci, che interpreta la storia in una versione aggiornata, portando sul palco la narrazione di un classico della letteratura. La serata promette di offrire un’interpretazione nuova di un testo noto.

Venerdì 13 marzo alle ore 21 la rilettura contemporanea del capolavoro di Herman Melville con Alessandro Calonaci. Il grande romanzo di Herman Melville arriva sul palco del Teatro delle Arti di Lastra a Signa con una rilettura contemporanea che unisce teatro, immagini e suono. Venerdì 13 marzo alle ore 21 è in programma “Moby Dick – La caduta del cielo”, spettacolo diretto da Filippo Frittelli con Alessandro Calonaci, Riccardo Storai e lo stesso Frittelli, con la danza di Giorgia Stornanti.L’adattamento teatrale rilegge il celebre racconto della caccia alla balena bianca trasformandolo in una riflessione scenica sui grandi temi che attraversano il romanzo: l’ossessione, l’avidità, la sete di avventura e la sfida all’ignoto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

