Al Gavazzeni il Moby Dick che non ti aspetti Mercadini | Capolavoro da scoprire

Al Gavazzeni, Moby Dick sorprende con una versione diversa dal solito. Mercadini definisce lo spettacolo un vero capolavoro da scoprire. Dopo la rappresentazione, molti spettatori, anche senza aver letto il romanzo, manifestano il desiderio di approfondire la storia. È questa la soddisfazione più grande, offrire un’esperienza coinvolgente e stimolante che invita alla scoperta e alla riflessione.

“Dopo aver assistito allo spettacolo, in molti spettatori che non hanno mai letto il libro sorge la voglia di scoprirlo e questa è la mia soddisfazione più grande”. Così il drammaturgo, scrittore e youtuber Roberto Mercadini illustra lo stupore che è in grado di suscitare “Moby Dick. (Sebbene molti abbiano tentato)”, in scena venerdì 23 gennaio alle 21 al cineteatro Gavazzeni di Seriate. Il pubblico verrà condotto in un viaggio teatrale dentro il capolavoro di Herman Melville. Non una semplice narrazione del romanzo, ma un’immersione nei suoi abissi simbolici, linguistici e filosofici. Con il suo stile appassionato, ironico e visionario, Mercadini esplora la natura dell’opera, restituendone frammenti, immagini e riflessioni che ne rivelano la grandezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

