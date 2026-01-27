Carcere minorile dell’Aquila detenuto dà fuoco al cuscino | attimi di tensione nessun ferito

In un carcere minorile dell’Aquila, un detenuto ha appiccato fuoco al cuscino della propria cella, causando fumo e momenti di tensione. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio evidenzia le criticità della gestione degli istituti penitenziari minorili.

Momenti di tensione nel carcere minorile dell’Aquila, dove un giovane detenuto ha dato fuoco al cuscino della propria cella, provocando fumo e disordini all’interno dell’istituto. L’episodio, avvenuto nelle ultime ore, ha richiesto l’intervento tempestivo della polizia penitenziaria.Secondo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Carcere Minorile LAquila Carcere minorile, il sindacato: "Agente molestata da un detenuto" Un'agente dell’Istituto penale minorile del Pratello ha segnalato di essere stata molestata da un detenuto, secondo quanto riferito da Francesco Borrelli, vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. Carcere minorile Pratello: detenuto si abbassa i pantaloni e molesta un’agente Nel carcere minorile Pratello, un detenuto ha molestato un'agente abbassandosi i pantaloni, causando un episodio di molestia sessuale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Carcere Minorile LAquila Argomenti discussi: Nuova aggressione nel carcere minorile de L'Aquila: tre episodi dall'apertura. I sindacati: Agenti e reclusi abbandonati; Violenza al carcere minorile dell’Aquila, FP CGIL: Serve un tavolo urgente per mettere in sicurezza l’istituto; Tensione nel carcere minorile dell’Aquila; Violenza nel carcere per i minorenni dell'Aquila, due giovani in ospedale. L’Aquila: detenuto da fuoco ad un cuscino, ennesimo episodio nel carcere minorileNuovi momenti di tensione all'interno del carcere minorile dell'Aquila, dove un detenuto ha dato fuoco al cuscino della propria cella, provocando fiamme e fumo. L'episodio ha innescato una protesta da ... rete8.it Tensione nel carcere minorile dell’Aquila: cuscino incendiato e proteste nelle celleRivolta nel carcere minorile dell’Aquila: un detenuto incendia un cuscino, scattano proteste e interviene la polizia penitenziaria ... laquilablog.it Proteste al carcere minorile dell’Aquila, detenuto dà fuoco a un cuscino. Urla e schiamazzi dalle altre celle. - facebook.com facebook Inaugurata la nuova biblioteca del carcere minorile di Casal del Marmo ift.tt/MTqCjEN x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.