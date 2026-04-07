Dopo oltre quattro settimane di inattività, il grande forno di un impianto di termovalorizzazione nella zona tra Coriano e Riccione è stato riattivato. La Riviera si presenta di nuovo piena di rifiuti, mentre le montagne di spazzatura si accumulano nelle aree circostanti. La linea dell’inceneritore, che era stata ferma, ha ripreso a funzionare, riaccendendo le operazioni nel sito.

Torna in azione il grande forno a Raibano. Dopo un lungo stop durato oltre quattro settimane, è tornata in funzione la linea del termovalorizzatore nella zona compresa tra Coriano e Riccione. Per settimane i rifiuti raccolti in riviera sono stati trasportati da Hera in altri impianti di smaltimento in regione. Ma con l’arrivo della Pasqua e l’invasione di turisti che si è verificata in riviera, anche la produzione di rifiuti è sensibilmente aumentata. Nei prossimi giorni all’impianto di smaltimento di Raibano, e alla linea del termovalorizzatore, arriveranno tonnellate di rifiuti, ma in questo caso non sarà necessario trasportare l’immondizia in altri impianti in regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riviera piena e montagne di rifiuti. Ma si riaccende l’inceneritore

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