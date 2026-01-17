Rifiuti | Avs conflitto interessi su procedure inceneritore Roma
L’approvazione dell’inceneritore di Santa Palomba a Roma è stata accompagnata da contestazioni riguardanti conflitti di interesse nelle procedure autorizzative. Come evidenziato in precedenza, tali aspetti sollevano dubbi sulla trasparenza e sulla regolarità del processo decisionale. La questione rimane centrale nel dibattito sulla gestione dei rifiuti e sull’impatto ambientale delle nuove infrastrutture nella capitale.
Le procedure che hanno condotto al via libera per la realizzazione dell’inceneritore di Santa Palomba, situato a Roma, sono, come abbiamo sempre evidenziato, gravate da un significativo conflitto di interessi. Infatti, il sindaco di Roma funge da soggetto attuatore per l’opera, rappresentando la Acea, e contemporaneamente, in qualità di commissario straordinario, è l’ente responsabile del rilascio delle autorizzazioni necessarie. Questo scenario mette in discussione la correttezza dei processi decisionali coinvolti. A dichiararlo è il deputato di Avs, Filiberto Zaratti, il quale mette in evidenza che “l’impianto è del tutto superfluo per la città, e si configura come antistorico, poiché oggi lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato in tutto il mondo attraverso pratiche di differenziazione, piuttosto che tramite incenerimento”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Roma: AVS, 'conflitto di interessi su procedure inceneritore'
Leggi anche: Juventus, Ardoino beffato ancora: Sartori “Conflitto d’interessi insanabile”
Roma: AVS, 'conflitto di interessi su procedure inceneritore'; Roma | AVS ' conflitto di interessi su procedure inceneritore'.
Roma: AVS, 'conflitto di interessi su procedure inceneritore' - "Come abbiamo sempre sostenuto le procedure che hanno portato al via libera per la realizzazione dell'incenerite di Santa Palomba sono gravate da un pesante conflitto di int ... iltempo.it
Termovalorizzatore a Santa Palomba, Zaratti (AVS): “Impianto inutile e c’è il conflitto d’interesso di Gualtieri” - alla sua costruzione non si ferma la contrarietà contro la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, noto come ... castellinotizie.it
Avs Marche contro il termovalorizzatore, 'scelta superata, si riducano i rifiuti' - Alleanza verdi e sinistra (Avs) chiede alla Regione Marche di rivedere la posizione sul termovalorizzatore regionale, annunciato dalla giunta guidata da Francesco Acquaroli. ansa.it
Ucraina, Salvini: "Conto su fine conflitto, non ci sarà più bisogno di altri decreti" "Conto che i prossimi mesi siano quelli della fine del conflitto tra Russia e Ucraina. Non ci sarà più bisogno di altri decreti" a favore di Kiev. "Semmai bisognerà ricostruire". Così il vi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.