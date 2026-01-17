Rifiuti | Avs conflitto interessi su procedure inceneritore Roma

L’approvazione dell’inceneritore di Santa Palomba a Roma è stata accompagnata da contestazioni riguardanti conflitti di interesse nelle procedure autorizzative. Come evidenziato in precedenza, tali aspetti sollevano dubbi sulla trasparenza e sulla regolarità del processo decisionale. La questione rimane centrale nel dibattito sulla gestione dei rifiuti e sull’impatto ambientale delle nuove infrastrutture nella capitale.

Le procedure che hanno condotto al via libera per la realizzazione dell’inceneritore di Santa Palomba, situato a Roma, sono, come abbiamo sempre evidenziato, gravate da un significativo conflitto di interessi. Infatti, il sindaco di Roma funge da soggetto attuatore per l’opera, rappresentando la Acea, e contemporaneamente, in qualità di commissario straordinario, è l’ente responsabile del rilascio delle autorizzazioni necessarie. Questo scenario mette in discussione la correttezza dei processi decisionali coinvolti. A dichiararlo è il deputato di Avs, Filiberto Zaratti, il quale mette in evidenza che “l’impianto è del tutto superfluo per la città, e si configura come antistorico, poiché oggi lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato in tutto il mondo attraverso pratiche di differenziazione, piuttosto che tramite incenerimento”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

