Rifiuti | Avs conflitto interessi su procedure inceneritore Roma

Da romadailynews.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’approvazione dell’inceneritore di Santa Palomba a Roma è stata accompagnata da contestazioni riguardanti conflitti di interesse nelle procedure autorizzative. Come evidenziato in precedenza, tali aspetti sollevano dubbi sulla trasparenza e sulla regolarità del processo decisionale. La questione rimane centrale nel dibattito sulla gestione dei rifiuti e sull’impatto ambientale delle nuove infrastrutture nella capitale.

Le procedure che hanno condotto al via libera per la realizzazione dell’inceneritore di Santa Palomba, situato a Roma, sono, come abbiamo sempre evidenziato, gravate da un significativo conflitto di interessi. Infatti, il sindaco di Roma funge da soggetto attuatore per l’opera, rappresentando la Acea, e contemporaneamente, in qualità di commissario straordinario, è l’ente responsabile del rilascio delle autorizzazioni necessarie. Questo scenario mette in discussione la correttezza dei processi decisionali coinvolti. A dichiararlo è il deputato di Avs, Filiberto Zaratti, il quale mette in evidenza che “l’impianto è del tutto superfluo per la città, e si configura come antistorico, poiché oggi lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato in tutto il mondo attraverso pratiche di differenziazione, piuttosto che tramite incenerimento”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

rifiuti avs conflitto interessi su procedure inceneritore roma

© Romadailynews.it - Rifiuti: Avs, conflitto interessi su procedure inceneritore Roma

Leggi anche: Roma: AVS, 'conflitto di interessi su procedure inceneritore'

Leggi anche: Juventus, Ardoino beffato ancora: Sartori “Conflitto d’interessi insanabile”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma: AVS, 'conflitto di interessi su procedure inceneritore'; Roma | AVS ' conflitto di interessi su procedure inceneritore'.

rifiuti avs conflitto interessiRoma: AVS, 'conflitto di interessi su procedure inceneritore' - "Come abbiamo sempre sostenuto le procedure che hanno portato al via libera per la realizzazione dell'incenerite di Santa Palomba sono gravate da un pesante conflitto di int ... iltempo.it

Termovalorizzatore a Santa Palomba, Zaratti (AVS): “Impianto inutile e c’è il conflitto d’interesso di Gualtieri” - alla sua costruzione non si ferma la contrarietà contro la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, noto come ... castellinotizie.it

rifiuti avs conflitto interessiAvs Marche contro il termovalorizzatore, 'scelta superata, si riducano i rifiuti' - Alleanza verdi e sinistra (Avs) chiede alla Regione Marche di rivedere la posizione sul termovalorizzatore regionale, annunciato dalla giunta guidata da Francesco Acquaroli. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.