Rifiuti e inceneritore l' appello di #NoiReagiamo | Serve un' assemblea pubblica l' assessore Molinari batta un colpo

Il gruppo #NoiReagiamo torna a chiedere chiarimenti sull’inceneritore e i rifiuti che infestano i quartieri di Reggio Emilia. Dopo l’ultimo incontro con il sindaco Mezzetti sulla sicurezza, ora vogliono un’assemblea pubblica con l’assessore Molinari. In città ci sono ancora discariche abusive e problemi legati alla gestione dei rifiuti. I residenti sono stanchi di vedere sporcizia e di non avere risposte chiare. La richiesta è semplice: basta promesse, serve un confronto diretto.

L'affondo del gruppo di cittadini: "Oltre a ritrovarsi in una città con sacchi di pattume abbandonati, i cittadini non hanno benefici né in termini di qualità dell'aria né in termini di risparmio sulle tariffe" Dopo l'assemblea pubblica col sindaco Mezzetti sulla sicurezza di gennaio, il gruppo #NoiReagiamo rilancia sui rifiuti e gli abbandoni che stanno 'ferendo' (e sporcando) tutti i quartieri cittadini. Sul banco degli imputati il nuovo sistema di raccolta, ma anche - e soprattutto - l'inceneritore. Il gruppo punta il dito e, al contempo, lancia un appello al sindaco Mezzetti e all'assessore Molinari per invitarli a un nuovo incontro, che si preannuncia già caldissimo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su NoiReagiamo Pendolari, soddisfazione del comitato per l'assemblea pubblica con il neo assessore regionale ai trasporti Boni Sicurezza in città, il gruppo #NoiReagiamo chiama i cittadini in assemblea: "Urgente un confronto col sindaco" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su NoiReagiamo Argomenti discussi: Novità negative a sostegno della pratica obsoleta dell’incenerimento rifiuti : Phoenix di A2A; La gestione dei rifiuti. Il Consiglio: Entro il 2034 spegnere l’inceneritore; Rifiuti, impegno per la chiusura dell'inceneritore nel 2034. Bocciati gli incentivi nella Tcp; Il futuro della gestione dei rifiuti sarà tra raccolta differenziata e inceneritore?. FOGGIA INCENERITORE Foggia, via San Severo: arriva l’anticipazione da 1,08 milioni per demolire l’ex inceneritore e ripulire l’areaUn cantiere atteso da anni, in un punto simbolo di degrado, entra nella fase in cui le risorse diventano operative ... statoquotidiano.it CHIUSURA INCENERITORE, RESTA IL NODO DEI RIFIUTI DA FUORI PROVINCIANel video l’intervista a Pietro Bertolasi, Già Presidente dell’Osservatorio Ambientale del Termovalorizzatore Obiettivo spegnere l’inceneritore entro il 2034. È questo uno dei punti centrali della moz ... tvqui.it **Premessa: sulle isole locali alle Maldive bruciano i rifiuti. Alcune con inceneritore, altre all'aperto. E quindi non è per me una novità** Detto questo non avevo mai visto una foto così con fiamme così alte e con così tanto fumo. A commento di questa foto quest facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.