Rifiuti e inceneritore l' appello di #NoiReagiamo | Serve un' assemblea pubblica l' assessore Molinari batta un colpo

Da modenatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo #NoiReagiamo torna a chiedere chiarimenti sull’inceneritore e i rifiuti che infestano i quartieri di Reggio Emilia. Dopo l’ultimo incontro con il sindaco Mezzetti sulla sicurezza, ora vogliono un’assemblea pubblica con l’assessore Molinari. In città ci sono ancora discariche abusive e problemi legati alla gestione dei rifiuti. I residenti sono stanchi di vedere sporcizia e di non avere risposte chiare. La richiesta è semplice: basta promesse, serve un confronto diretto.

L'affondo del gruppo di cittadini: "Oltre a ritrovarsi in una città con sacchi di pattume abbandonati, i cittadini non hanno benefici né in termini di qualità dell'aria né in termini di risparmio sulle tariffe" Dopo l'assemblea pubblica col sindaco Mezzetti sulla sicurezza di gennaio, il gruppo #NoiReagiamo rilancia sui rifiuti e gli abbandoni che stanno 'ferendo' (e sporcando) tutti i quartieri cittadini. Sul banco degli imputati il nuovo sistema di raccolta, ma anche - e soprattutto - l'inceneritore. Il gruppo punta il dito e, al contempo, lancia un appello al sindaco Mezzetti e all'assessore Molinari per invitarli a un nuovo incontro, che si preannuncia già caldissimo.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

