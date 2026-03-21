La Cremonese ritorna alla vittoria dopo oltre tre mesi | affondato il Parma 2-0
La Cremonese torna a vincere dopo più di tre mesi, battendo il Parma 2-0 al Tardini nella trentesima giornata di Serie A 20252026. I gol sono stati segnati da Youssef Maleh e Jari Vandeputte, consegnando tre punti alla squadra allenata da Giampaolo. La partita si svolge senza ulteriori eventi di rilievo, con la Cremonese che riesce a conquistare la vittoria in trasferta.
La cura Giampaolo porta subito tre punti alla Cremonese. I grigiorossi, infatti, espugnano 2-0 il Tardini di Parma nel match valido per la trentesima giornata di Serie A 20252026: decidono le reti di Youssef Maleh e Jari Vandeputte. Parma-Cremonese 0-2 PARMA (3-4-3): Suzuki 6; Valenti 6, Circati 5.5 (15'st Nicolussi-Caviglia 6), Troilo 6; Valeri 5.5, Sorensen 6 (15'st Oristanio 5), Keita 6 (28'st Estevez 6), Britschgi 5; Strefezza 5, Pellegrino 5.5, Ondrejka 5 (28'st Elphege 5). In panchina: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Ordonez, Carboni, Mena. Allenatore: Cuesta 5.5. CREMONESE (3-5-2): Audero 6; Terracciano 6.5, Bianchetti 6 (44'st Folino sv), Luperto 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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