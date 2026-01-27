Miralem Pjanic ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio professionistico. Con un messaggio sui social, il centrocampista ha condiviso la decisione di abbandonare la carriera sportiva, segnando la conclusione di un percorso ricco di esperienze e successi. Questa scelta rappresenta un momento di riflessione e di nuovi progetti per il calciatore.

Miralem Pjanic ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, ufficializzando la fine della sua carriera con un lungo messaggio pubblicato sui social. Il centrocampista bosniaco, svincolato dopo l’ultima esperienza al CSKA Mosca, ha scelto di rendere definitiva una decisione maturata già da settimane, chiudendo il suo percorso da calciatore all’età di 34 anni. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla sua presenza all’Allianz Stadium, dove era stato ospite prima di Juventus-Napoli. L’annuncio social e l’addio al campo. Pjanic ha affidato il suo commiato a parole dense di significato, scegliendo un linguaggio intimo e simbolico per raccontare il legame con il gioco che lo ha accompagnato per tutta la vita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Miralem Pjanic dice addio al calcio giocato: annuncio ufficiale

Miralem Pjani? ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 35 anni, condividendo la decisione tramite un video su Instagram.

