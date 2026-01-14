Robinio Vaz Roma l’attaccante saluta il Marsiglia | l’emozionante lettera social – FOTO

Robinio Vaz Roma, attaccante francese, si congeda ufficialmente dal Marsiglia con un messaggio sui social. Dopo aver completato le visite mediche e firmato il contratto con la Roma, Vaz ha voluto esprimere la propria gratitudine ai tifosi e alla società marsigliese. Questa comunicazione rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale, segnando il passaggio a una nuova esperienza nel campionato italiano.

Robinio Vaz alla Roma, il saluto al Marsiglia: "Apro un nuovo capitolo, con rispetto" - Non è ancora ufficiale, ma Robinio Vaz (18 anni) si considera già virtualmente un nuovo giocatore della Roma, che lo acquista dall'Olympique. tuttomercatoweb.com

Robinio Vaz Roma, l’attaccante saluta il Marsiglia: l’emozionante lettera social – FOTO - Robinio Vaz Roma, l’attaccante saluta il Marsiglia: l’emozionante lettera social del calciatore trasferitosi in giallorosso In attesa dell’ufficialità del suo trasferimento alla Roma, ma dopo aver svo ... calcionews24.com

Robinio Vaz ha terminato le visite mediche con la Roma, nel pomeriggio si appresta a firmare il contratto con i giallorossi! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #calciomercato facebook

Robinio Vaz alla Roma non sarà un affare banale x.com

