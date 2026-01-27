Arriva Sa-na il progetto che unisce cucina salute e benessere

Da forlitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto in cui alimentazione e benessere sono strettamente collegati, nasce

Dall'idea che mangiare sano non significhi solo dover fare rinunce nasce il progetto "Sa-na", la salute in cucina, partendo dall'unione di tre professioniste: la dottoressa Stefania Zamuner, medico con oltre trent'anni di esperienza nella Medicina della nutrizione, Giorgia Lagosti, maestra di.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Stefania Zamuner

A Genova arriva Katautism: il progetto europeo che unisce judo e inclusione nelle scuole liguri

“Dante, l’uomo dietro il poeta” arriva a Rieti: l’Associazione Liberarte, in collaborazione con il Liceo Classico Varrone, portano in scena un progetto che unisce arte, scuola e territorio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Stefania Zamuner

Argomenti discussi: Virtus-Mens Sana, il derby si giocherà al PalaEstra. Così più tifosi potranno vivere questo momento; Il Papa: una società è sana solo quando tutela la sacralità della vita umana; Femminicidio Anguillara, la preside della scuola della vittima: Serve educazione a un'affettività sana. Il messaggio; Marcia per la Vita – Il Papa: una società è sana solo quando tutela la sacralità della vita umana.

Arriva, il 21 ottobre sciopero di 4 ore. L’azienda: «Disponibili a riaprire il tavolo»«Riteniamo praticamente inaccettabile - dicono Paolo Turani (Filt Cgil), Pasquale Salvatore (Fit Cisl), Adriano Villa (Uiltrasporti), Antonio Chimirri (Faisa Cisal) e Luigi Dionisio (Ufl ... ecodibergamo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.