Risaie dimenticate a Teramo | svelato il segreto di un’industria scomparsa

Giovedì 9 aprile alle 17:45, l’Archivio di Stato di Teramo ospiterà la presentazione di un volume scritto da Giacomo De Iuliis, che riguarda la storia della risicoltura nella zona tra il XVIII e il XIX secolo. Il testo analizza le pratiche agricole e le trasformazioni di un settore che oggi è praticamente scomparso. La presentazione si svolgerà nel contesto di un evento dedicato alla memoria di un’industria agricola ormai dimenticata.

Giovedì 9 aprile, alle ore 17:45, l’Archivio di Stato di Teramo ospiterà la presentazione del volume di Giacomo De Iuliis dedicato alla risicoltura nell’Abruzzo teramano tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. L’appuntamento in Via Cesare Battisti 55 vedrà il coinvolgimento diretto dell’autore, che discuterà i contenuti del libro insieme a Luigi Ponziani, storico e curatore della Collana Storia per Ricerche&Redazioni, e a Oriana Rizzuto, direttrice dell’istituzione archivistica che ospita l’evento. L’opera rappresenta l’undicesimo contributo di una serie editoriale coordinata da Ponziani. Il volume mette in luce un’attività produttiva ormai dimenticata dalla memoria collettiva locale, analizzando come questa industria agraria sia stata integrata nel sistema economico della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Risaie dimenticate a Teramo: svelato il segreto di un’industria scomparsa Dimenticate il bianco dell’Apollo: le nuove tute arancioni della missione Artemis II nascondono un segreto vitaleL’equipaggio della missione Artemis II, al via il primo aprile 2’26, non indosserà le classiche divise bianche durante il lancio, ma utilizzerà... Leggi anche: Lagarde verso dimissioni anticipate? Svelato il piano segreto di Macron