Lagarde verso dimissioni anticipate? Svelato il piano segreto di Macron
Il nome di Christine Lagarde compare in un possibile annuncio di dimissioni anticipate, legato a una strategia di Emmanuel Macron. Il presidente francese mira a negoziare con la Germania la successione alla guida della Banca centrale europea prima delle elezioni del 2027, che potrebbero portare il Rassemblement National al potere. Macron avrebbe un piano segreto per consolidare il suo controllo sulla nomina, temendo i rischi di un cambio politico in Francia. La mossa potrebbe influenzare le decisioni sulla leadership europea nei prossimi mesi.
Le possibili dimissioni anticipate di Christine Lagarde dalla guida della Bce sarebbero legate alla volontà del presidente francese, Emmanuel Macron, di negoziarne il successore con la Germania prima delle elezioni dell'aprile 2027, che potrebbero consegnare l'Eliseo ai nazionalisti del Rassemblement National. L'indiscrezione notturna del Financial Times, ottenuta da un'unica fonte e poi smentita da un portavoce dell'Eurotower, viene in queste ore corroborata dalla stampa transalpina che ricorda come, inoltre, tale manovra consentirebbe a Lagarde di correre come candidato dell'establishment alle presidenziali contro Marine Le Pen o, se la leader del RN resterà incandidabile per peculato di fondi europei, il suo delfino Jordan Bardella. 🔗 Leggi su Iltempo.it
