Durante la missione Artemis II, prevista per il primo aprile, l’equipaggio indosserà tute di colore arancione anziché le tradizionali divise bianche. Queste nuove tute sono state sviluppate con il sistema di sopravvivenza Orion Crew Survival System, che offre protezione e funzionalità specifiche per le operazioni nello spazio. La scelta del colore arancione rappresenta una novità rispetto alle precedenti divise utilizzate nelle missioni spaziali.

L’equipaggio della missione Artemis II, al via il primo aprile 2’26, non indosserà le classiche divise bianche durante il lancio, ma utilizzerà l’innovativo Orion Crew Survival System (OCSS) di un acceso colore arancione. Questa scelta cromatica e tecnica, dettata da rigorosi protocolli di sicurezza, è fondamentale per garantire la rintracciabilità degli astronauti in caso di ammaraggio d’emergenza nell’oceano. La tuta è progettata per sostenere la vita dei quattro esploratori per sei giorni consecutivi, offrendo protezione totale anche in scenari di improvvisa depressurizzazione della capsula Orion. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lauren-Ann Graham (LAG) (@nasa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dimenticate il bianco dell’Apollo: le nuove tute arancioni della missione Artemis II nascondono un segreto vitale

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