Ricostruzione in Appennino procedono i lavori di ripristino degli acquedotti alluvionati

A tre anni dagli eventi alluvionali di maggio 2023, i lavori di ripristino delle infrastrutture idriche continuano nell'Appennino. Gli interventi riguardano principalmente gli acquedotti rurali nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Modigliana e Tredozio. Le operazioni sono svolte dalle autorità competenti con l’obiettivo di ripristinare il servizio nelle zone colpite dall’alluvione. Gli interventi sono ancora in corso e coinvolgono diversi interventi di ricostruzione.

“Gli interventi in corso e quelli futuri hanno l’obiettivo di ricostruire in modo sostenibile e sicuro le infrastrutture rurali danneggiate, per garantire acqua potabile a residenti e agricoltori – spiega il consorzio –. Oltre al ripristino delle reti idriche, il programma mira a rafforzare la resilienza del territorio, prevenendo futuri rischi idrogeologici e garantendo una gestione efficiente delle risorse idriche in aree strategiche per l’agricoltura e la vita rurale". Le opere rientrano nel programma di ricostruzione previsto dall’ordinanza n.8 del 2023 per le aree collinari e montane. Nel comune di Brisighella, l’intervento ha riguardato gli acquedotti Purocielo, Palazza e Sant'Eufemia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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