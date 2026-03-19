Il rinnovo del contratto di Calhanoglu con l'Inter sembra sempre più improbabile, mentre il Galatasaray si avvicina all'acquisto del giocatore. Il contratto del turco scadrà nell'estate del 2027 e al momento non ci sono segnali di un prolungamento. La situazione ha portato a speculazioni sul futuro del calciatore e sulla possibilità di un trasferimento imminente.

La testa, al momento, è rivolta solo e soltanto verso il presente: alla trasferta di Firenze per cui Calhanoglu ha ufficialmente recuperato, alla concreta possibilità di vincere un altro scudetto, al pensiero di tenere a debita distanza sia il Milan un po' frenato che il Napoli parecchio lanciato. Allo stesso tempo, però, è inevitabile che la situazione contrattuale che lega il turco all'Inter imponga delle riflessioni. Perché l'accordo attuale - da 11 milioni lordi a stagione, terzo più pagato della rosa dietro ai soli Lautaro e Barella - scadrà il 30 giugno del 2027, perché il Galatasaray ha fatto e farà nuovamente sul serio per portarselo in Turchia, ma soprattutto perché la dirigenza nerazzurra valuta con attenzione se Hakan meriti il rinnovo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il rinnovo si allontana e il Galatasaray si avvicina: Inter, Calhanoglu più vicino all'addio

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