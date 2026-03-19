Il rinnovo si allontana e il Galatasaray si avvicina | Inter Calhanoglu più vicino all' addio
Il rinnovo del contratto di Calhanoglu con l'Inter sembra sempre più improbabile, mentre il Galatasaray si avvicina all'acquisto del giocatore. Il contratto del turco scadrà nell'estate del 2027 e al momento non ci sono segnali di un prolungamento. La situazione ha portato a speculazioni sul futuro del calciatore e sulla possibilità di un trasferimento imminente.
La testa, al momento, è rivolta solo e soltanto verso il presente: alla trasferta di Firenze per cui Calhanoglu ha ufficialmente recuperato, alla concreta possibilità di vincere un altro scudetto, al pensiero di tenere a debita distanza sia il Milan un po' frenato che il Napoli parecchio lanciato. Allo stesso tempo, però, è inevitabile che la situazione contrattuale che lega il turco all'Inter imponga delle riflessioni. Perché l'accordo attuale - da 11 milioni lordi a stagione, terzo più pagato della rosa dietro ai soli Lautaro e Barella - scadrà il 30 giugno del 2027, perché il Galatasaray ha fatto e farà nuovamente sul serio per portarselo in Turchia, ma soprattutto perché la dirigenza nerazzurra valuta con attenzione se Hakan meriti il rinnovo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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