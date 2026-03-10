Rinnovo Calhanoglu trattativa in fase di stallo! Il futuro del regista turco resta incerto | la situazione

La trattativa per il rinnovo di Calhanoglu si trova attualmente in fase di stallo, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano. Il futuro del centrocampista turco non è ancora definito, e le negoziazioni tra le parti sembrano aver subito un rallentamento. La situazione rimane aperta, e non sono stati comunicati ulteriori dettagli o sviluppi recenti.

In casa Inter continua a tenere banco la situazione di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco e regista della squadra allenata da Cristian Chivu. Il numero 20 nerazzurro non sarà ancora a disposizione del tecnico romeno a causa di un leggero risentimento all'adduttore della coscia destra, problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi nuovamente proprio nel momento più delicato della stagione. Ma oltre alla questione fisica, nelle ultime ore è tornato al centro dell'attenzione anche il tema del futuro contrattuale del giocatore. Inter, tutto fermo per il rinnovo: ora l'addio in estate è davvero possibile L'Inter deve smaltire presto le scorie lasciate dal derby ma occhio anche a quello che sta succedendo con il big: rinnovo a rischio? Romano: Calhanoglu, discorso rinnovo in bilico. La separazione e fine stagione non è utopia Mentre Chivu dovrà fronteggiare ancora una volta l'assenza di Hakan Calhanoglu, fermatosi ancora per leggere risentimento all'adduttore della coscia destra, Fabrizio Romano fa un punto anche sulla sua situazione contrattuale. "Su Hakan Calhanoglu dal punto di vista contrattuale c'è da raccontare che il discorso per il rinnovo resta completamente fermo e bloccato, almeno ora. O l'Inter e il giocatore vanno verso un rinnovo, ma se nei prossimi mesi non si farà, ci saranno ottime possibilità di separazione a fine stagione."