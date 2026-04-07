Rinaturalizzare l’area faunistica con la zona umida

È stato presentato un progetto di fattibilità tecnico-economica volto alla rinaturalizzazione dell’area faunistica situata nell’ex campo di volo comunale di Marina Palmense. L’intervento prevede la creazione di una zona umida per favorire il ripopolamento degli uccelli e migliorare le condizioni ambientali dell’area. La proposta mira a riqualificare l’area, coinvolgendo le autorità locali e i soggetti interessati alla tutela naturale.

C’è un progetto di fattibilità tecnico-economica per la rinaturalizzazione dell’area faunistica di Marina Palmense, nell’ex campo di volo (comunale). L’intervento nell’ Oasi di Protezione Faunistica ‘Marina Palmense’ riguarda una porzione di quell’area con il ripristino di una zona umida, ovvero un’area di lecceta di retro spiaggia verso mare e un bosco costiero umido. Un intervento reso possibile grazie al finanziamento cui è stata ammessa anche la città di con un contributo Iti Urbani di 300mila euro. "Si tratta di una nuova opera per il quartiere – commenta il vicesindaco reggente, Mauro Torresi – che si aggiunge ad altri interventi effettuati negli ultimi 11 anni per valorizzare Marina Palmense". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rinaturalizzare l’area faunistica con la zona umida Leggi anche: Area umida del lago di Sartirana. Mezzo secolo di danni dell’uomo Leggi anche: Focus sul Lago dell’Accesa. Domani incontro pubblico sul futuro della zona umida Si parla di: Rinaturalizzare l’area faunistica con la zona umida; Rinaturalizzazione per l'area faunistica di Marina Palmense, approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Rinaturalizzazione dell’area faunistica di Marina Palmense, via libera al progetto di fattibilitàFERMO - L’intervento riguarda una porzione dell'area attraverso il ripristino di una zona umida (di un’area di lecceta di retro spiaggia verso mare e di un bosco costiero umido) ... cronachefermane.it