Focus sul Lago dell’Accesa Domani incontro pubblico sul futuro della zona umida

Domani, a Massa Marittima, si terrà un incontro pubblico dedicato al futuro del Lago dell’Accesa. L’appuntamento, in programma dalle 9.30 alle 13 presso la sala Mariella Gennai, mira a coinvolgere la comunità e raccogliere idee sulla tutela e lo sviluppo della zona umida. Un’occasione per condividere proposte e approfondimenti sul patrimonio naturale del territorio.

MASSA MARITTIMA Domani dalle 9.30 alle 13, a Massa Marittima, nella sala Mariella Gennai (ex Convento delle Clarisse, piazza XXIV Maggio), il Comune promuove un incontro pubblico e partecipativo dedicato al futuro del Lago dell'Accesa. Il programma della giornata prevede alle 9 l'accoglienza dei partecipanti. Alle 9.30 la tavola rotonda con la partecipazione della sindaca Irene Marconi e dell'assessore all'Ambiente Lorenzo Balestri che parleranno del passaggio dall'esperienza "Ancora Accesa" verso il futuro del Lago. Seguirà la presentazione del progetto redatto dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sugli interventi di miglioramento per la riqualificazione ambientale del sito Lago dell'Accesa a cura di Valentina Chiarello e Andrea Dottarelli.

