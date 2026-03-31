Roma orrore su Rosi | la gattina abusata resiste tra trasfusioni e infezioni manifestazione il 3 aprile

Otto giorni di ricovero: una battaglia ancora aperta. C’è una piccola vita che resiste, nonostante tutto. Rosi, la gattina trovata gravemente ferita nel parco di Tor Tre Teste, a Roma, continua a lottare in condizioni critiche. Dopo giorni di cure intensive, il quadro resta estremamente delicato. Secondo quanto comunicato da LNDC Animal Protection, che segue il caso fin dal primo momento, la prognosi è ancora riservata. I segnali di miglioramento ci sono, ma restano lievi e lenti. In un video diffuso nelle ultime ore si vede la micina mangiare. Un piccolo grande segnale di speranza. m Le trasfusioni e le infezioni: il nodo più critico. A tenere in vita Rosi, al momento, è anche la seconda trasfusione di sangue, che le sta permettendo di guadagnare tempo prezioso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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