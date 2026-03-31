Come sta la gattina Rosi stuprata a Roma | combatte le trasfusioni di sangue la aiutano

Una gattina di nome Rosi, vittima di violenza a Roma, continua a lottare tra la vita e la morte. Dopo essere stata trovata in condizioni critiche, le sono state somministrate trasfusioni di sangue per sostenere le sue funzioni vitali. La piccola animale si trova ancora nel reparto di emergenza dell’ospedale veterinario, dove riceve le cure necessarie per le sue ferite.

Aggiornamenti sulle condizioni della gattina Rosi: combatte, le trasfusioni di sangue la aiutano. Stuprata a Tor Tre Teste, è ancora ricoverata in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Come sta la gattina Rosi stuprata a Roma: combatte, le trasfusioni di sangue la aiutanoAggiornamenti sulle condizioni della gattina Rosi: combatte, le trasfusioni di sangue la aiutano. Stuprata a Tor Tre Teste, è ancora ricoverata in condizioni critiche. fanpage.it

La gattina violentata a Roma è in condizioni critiche: Rosi ha urgente bisogno di una trasfusione di sangueRosi, la gattina violentata a Roma, si è aggravata. Necessita di un'urgente trasfusione di sangue, mentre Tor Tre Teste si mobilita. greenme.it

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