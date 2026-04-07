A Rimini, un uomo è stato fermato dalla Polizia mentre cercava di allontanarsi dal supermercato con uno zaino carico di alcolici nascosti. Durante il controllo, ha pagato solo una lattina, nonostante gli altri prodotti fossero ancora all’interno dello zaino. L’individuo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria. La vicenda si è verificata nel punto vendita di una grande catena commerciale della città.

Eseguito un arresto per tentata rapina impropria a Rimini. Un uomo è stato fermato dopo aver nascosto alcolici nello zaino e aver tentato la fuga dal supermercato Lidl, spintonando la sicurezza. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato il 6 aprile, intorno alle ore 20.00, presso il supermercato Lidl di Rimini. Una Volante è intervenuta dopo la segnalazione di un soggetto che aveva occultato alcune bottiglie di alcolici all’interno del proprio zaino, tentando di allontanarsi senza pagare la merce. L’intervento della sicurezza e del militare fuori servizio Secondo quanto riferito dagli agenti, un cliente, militare fuori servizio, ha notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali, mentre nascondeva della merce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rimini, zaino pieno di alcolici ma paga solo una lattina: uomo arrestato al Lidl

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L’uomo, sorpreso a nascondere alcolici nello zaino, ha spintonato la vigilanza prima dell’arrivo della Polizia #Rimini #Cronaca x.com