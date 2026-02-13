Lidl scoperta shock nella lattina di funghi | scatta il ritiro dopo la denuncia

Lidl ha avviato un richiamo di produzione dopo che un cliente ha denunciato di aver trovato un insetto intero all’interno di una lattina di funghi trifolati acquistata nel supermercato di Milano. La scoperta, fatta durante la preparazione di una cena, ha suscitato grande scalpore, poiché l’insetto era chiaramente visibile tra i funghi. La lattina, sigillata e acquistata con uno scontrino recente, era destinata a essere consumata subito prima che il problema emergesse.

Una lattina sigillata, uno scontrino appena stampato e una cena che stava per essere preparata. Poi l’immagine che nessuno vorrebbe mai vedere: un insetto intero, ben visibile tra i funghi trifolati. È successo in provincia di Bari e in poche ore il caso è diventato virale, scatenando indignazione e interrogativi sulla sicurezza alimentare. La scoperta nel barattolo sigillato. Il protagonista della vicenda è un cliente che aveva acquistato una confezione di funghetti trifolati a marchio Baresa in un punto vendita Lidl di Mola di Bari. Una volta aperto il barattolo, che risultava regolarmente sigillato, l’uomo si è trovato davanti a una scena scioccante: all’interno era presente una blatta, chiaramente distinguibile tra i funghi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lidl, scoperta shock nella lattina di funghi: scatta il ritiro dopo la denuncia Approfondimenti su lidl scoperta Alla scoperta di funghi e piante. Domani sera scatta il corso Domani sera prende il via il corso dedicato alla scoperta di funghi e piante, organizzato dalla delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico Ubriaco al volante, scatta la denuncia e il ritiro della patente Ultime notizie su lidl scoperta Argomenti discussi: Trova una blatta nella lattina di funghi trifolati: dopo la denuncia Lidl ritira il lotto; Scoperta shock: compra un barattolo di funghi trifolati e dentro trova una blatta. Lidl ritira il lotto dalla vendita. Scoperta shock: compra un barattolo di funghi trifolati e dentro trova una blatta. Lidl ritira il lotto dalla venditaScoperta shock: compra un barattolo di funghi trifolati e dentro trova una blatta. Lidl ritira il lotto dalla vendita ... telebari.it Una blatta nella lattina di funghi, la scoperta choc: Lidl ritira il lotto dopo la denunciaUna blatta dentro ad un barattolo di funghi trifolati: è la brutta sorpresa che il cliente di un supermercato in provincia di Bari si è trovato davanti. Come ... ilmattino.it La scoperta disgustosa in un punto vendita Lidl in provincia di Bari. Il consumatore ha segnalato il caso al servizio clienti e ora è determinato a denunciare tutto ai carabinieri del Nas - facebook.com facebook