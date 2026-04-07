Nella stagione 2025-2026 sono stati assegnati complessivamente 94 rigori, con 72 trasformazioni che portano la percentuale di realizzazione al 76%. Tra i giocatori, un centrocampista ha stabilito un nuovo record di marcature dal dischetto, mentre altri hanno commesso alcuni errori che hanno influenzato i risultati delle partite. Questi dati sono stati raccolti e analizzati nel corso dell’attuale campionato.

Il bilancio dei rigori nella stagione 2025-2026 evidenzia un totale di 94 calci di punizione assegnati, con 72 conversioni a rete che portano la percentuale di realizzazione al 76%. L’ultima tornata di campionato ha l’assegnazione di tre rigori e un errore dal dischetto. Il Genoa registra una difficoltà specifica in questa fase, con Martin che sbaglia il quarto penalty su otto tentati dalla squadra. La freddezza dei top scorer e i fallimenti individuali. Calhanoglu, Davis e Vlasic guidano la classifica dei realizzatori. Hakan Calhanoglu ha trasformato i suoi undici metri contro Napoli (3-1), Fiorentina (3-0) e nuovamente Napoli (2-2), oltre che contro il Genoa (2-0), ma ha sbagliato il tentativo nel derby contro il Milan (0-1). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rigori 2025-26: tra i record di Calhanoglu e i passi falsi di Paz

Leggi anche: Inter Atalanta, non sono ammessi passi falsi: può anche essere eguagliato un record

COMO-GENOA 1-1 | IN EVIDENZA | Dramma dell’ultimo minuto dopo che Paz ha realizzato un punteggio straordinario! | Serie A 2025/26L’argentino porta in vantaggio i Lariani con un colpo bello, ma il pareggio all’ultimo minuto di Ekuban regala il punto al Grifone.

Temi più discussi: Pisa-Torino, numeri e curiosità; CIFRE E CURIOSITÀ | Verona, sette gol oltre il novantesimo. Nessuno ha fatto peggio; Liam Scales | Statistiche | Celtic; Grande Fratello VIP: Rigori al cardiopalma per i VIP in Casa Video.

Rigori Serie A 2025-2026, il bilancio squadra per squadraLa Nazionale di Baldini regola la Macedonia del Nord ma torna a -3 dalla Polonia, capolista a... Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni su ... sport.sky.it

Italia, rigori in vista? Retegui confermato come rigorista: ecco la lista completa e i precedentiIn questo scenario, diventa fondamentale conoscere chi sarà chiamato a calciare e quali precedenti possono indirizzare le scelte del ct. gonfialarete.com

#Turrini: "A Pasqua mi ha chiamato per gli auguri il mio amico Zoff. Gli ho detto, ma com'è che ai tuoi tempi riuscivamo ad andare ai Mondiali Lui mi ha risposto con flemma friulana 'Ma secondo te io avevo bisogno di un foglietto per parare i rigori ai bosniaci' x.com

Otto rigori assegnati, nessuno in Serie A ne ha avuti di più, almeno finora. Il problema è che di quegli otto in gol ne sono finiti appena quattro. Il cinquanta per cento, una miseria - facebook.com facebook