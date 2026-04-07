Rigori 2025-26 | tra i record di Calhanoglu e i passi falsi di Paz

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stagione 2025-2026 sono stati assegnati complessivamente 94 rigori, con 72 trasformazioni che portano la percentuale di realizzazione al 76%. Tra i giocatori, un centrocampista ha stabilito un nuovo record di marcature dal dischetto, mentre altri hanno commesso alcuni errori che hanno influenzato i risultati delle partite. Questi dati sono stati raccolti e analizzati nel corso dell’attuale campionato.

Il bilancio dei rigori nella stagione 2025-2026 evidenzia un totale di 94 calci di punizione assegnati, con 72 conversioni a rete che portano la percentuale di realizzazione al 76%. L’ultima tornata di campionato ha l’assegnazione di tre rigori e un errore dal dischetto. Il Genoa registra una difficoltà specifica in questa fase, con Martin che sbaglia il quarto penalty su otto tentati dalla squadra. La freddezza dei top scorer e i fallimenti individuali. Calhanoglu, Davis e Vlasic guidano la classifica dei realizzatori. Hakan Calhanoglu ha trasformato i suoi undici metri contro Napoli (3-1), Fiorentina (3-0) e nuovamente Napoli (2-2), oltre che contro il Genoa (2-0), ma ha sbagliato il tentativo nel derby contro il Milan (0-1). 🔗 Leggi su Ameve.eu

rigori 2025 26 tra i record di calhanoglu e i passi falsi di paz
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