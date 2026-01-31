COMO-GENOA 1-1 | IN EVIDENZA | Dramma dell’ultimo minuto dopo che Paz ha realizzato un punteggio straordinario! | Serie A 2025 26

Il match tra Como e Genoa finisce 1-1, ma la partita si decide negli ultimi secondi. Paz segna un gol spettacolare e porta i Lariani in vantaggio, lasciando il pubblico sperare in una vittoria. Tuttavia, Ekuban trova il pareggio all’ultimo minuto, regalando un punto al Genoa. Finisce così, con il risultato che cambia all’ultimo respiro e lascia tutti con il fiato sospeso.

L'argentino porta in vantaggio i Lariani con un colpo bello, ma il pareggio all'ultimo minuto di Ekuban regala il punto al Grifone.

