Inter Atalanta non sono ammessi passi falsi | può anche essere eguagliato un record

L'Inter affronta l'Atalanta in una sfida decisiva e non sono ammessi passi falsi. Le ultime partite tra le due squadre mostrano una tendenza favorevole ai nerazzurri, che puntano a mantenere il ritmo e consolidare la loro posizione in classifica. La partita potrebbe anche permettere di eguagliare un record finora detenuto. La gara si gioca in un momento cruciale per entrambe le formazioni.

Inter Atalanta. I precedenti più recenti tra Inter e Atalanta raccontano una storia nettamente favorevole ai nerazzurri milanesi. Negli ultimi anni, infatti, la squadra di Milano è riuscita a costruire una striscia di risultati estremamente positiva contro i bergamaschi, confermandosi spesso dominante negli scontri diretti tra le due formazioni. Secondo i dati riportati da La Gazzetta dello Sport, l’ Inter ha conquistato la vittoria nelle ultime 7 sfide consecutive contro l’ Atalanta. In questo filotto la squadra milanese ha segnato ben 19 gol, subendone soltanto 5, numeri che evidenziano una superiorità sia dal punto di vista offensivo sia in fase difensiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Perché l’Europa non può permettersi passi falsi nel Mediterraneo allargatoIn occasione del trentennale dell’avvio del Processo di Barcellona per il partenariato euro-mediterraneo, la Commissione europea e l’Alto...

Virus intestinale, lo yogurt si può mangiare? Gli alimenti ammessi e non ammessi?Quando si ha il virus intestinale è importante mangiare cibi leggeri e facilmente digeribili e che aiutano a ripristinare la flora batterica...

ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter Atalanta

Temi più discussi: Inter-Atalanta: info tagliandi del settore ospiti; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca; Inter, arrivano i rinforzi: Thuram e Dumfries pronti per la Dea. Calhanoglu si ferma.

Inter-Atalanta, incerta presenza Bastoni. Spiraglio Calhanoglu: Miglioramenti sorprendentiIl difensore non ha ancora recuperato dalla forte contusione avuta nel derby. Per il centrocampista novità positive ... msn.com

Bezzi: Mi chiedo se il campionato sia deciso. Atalanta e Inter sono due squadre…Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha commentato al debacle dell'Atalanta e ha detto la sua sullo scudetto ... msn.com

Napoli, Inter e Juventus Atalanta L'1-6 della Dea contro il Bayern, di fatto, chiude qui l'avventura delle italiane in Champions League. Zero rappresentanti ai quarti di finale, tutte eliminate in anticipo. È una novità No: sarà la quarta volta nelle ultime 6 edizi facebook

GdS - #Inter a caccia dell'ottava di fila contro l'Atalanta: non accade dagli anni Sessanta che... x.com