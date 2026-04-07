Rigore parato Di Gregorio | quello che forse non avete notato dopo la prodezza del portiere della Juventus contro il Genoa
Dopo la parata sul rigore effettuato contro il Genoa, il portiere della Juventus ha ricevuto attenzione per una serie di azioni successive. La sua reazione immediata ha coinvolto i compagni di squadra, con alcuni che si sono avvicinati per complimentarsi. Nel frattempo, l’arbitro ha segnalato l’inizio dell’azione di ripresa, mentre i tifosi presenti allo stadio hanno applaudito il gesto del portiere. Non ci sono state ulteriori interruzioni o decisioni da parte dei collaboratori di gara.
di Marco Baridon Rigore parato Di Gregorio: cosa è successo dopo l’intervento del portiere della Juventus contro il Genoa. Il retroscena. (inviato all’Allianz Stadium) – Il rettangolo verde regala spesso storie di grande riscatto sportivo e umano. La sfida tra Juve e Genoa ha offerto un momento di straordinaria intensità emotiva, che ha visto come protagonista indiscusso Michele Di Gregorio. L’episodio chiave del match non è stato solo un semplice gesto tecnico, ma la fine di un vero e proprio periodo complicato. E che potrebbe portare a riflessioni diverse anche in sede di calciomercato Juventus. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Il periodo buio: gli errori e il sorpasso nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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