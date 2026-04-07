Di Gregorio Juventus col Genoa è arrivata la sua rivincita | rigore parato e segnale a Perin | Upload – VIDEO di Andrea Bargione

Il portiere Di Gregorio ha parato un rigore durante la partita tra Juventus e Genoa, segnando un momento importante per lui. La sua prestazione potrebbe portarlo a partire come titolare, considerando anche il problema al polpaccio di Perin, il suo collega. La partita è stata resa più interessante dalla sua parata, che ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Un episodio che ha avuto conseguenze sul ruolo di alcuni portieri in squadra.

di Andrea Bargione Di Gregorio Juventus, il portiere para un rigore col Genoa e ora prenota il posto da titolare anche causa del problema al polpaccio di Perin. La recente vittoria contro il Genoa ha restituito grandissime certezze all’intero ambiente bianconero. Durante i novanta minuti, un episodio inaspettato ha stravolto le dinamiche iniziali: Michele Di Gregorio è stato chiamato in causa a partita in corso, dimostrando un’ incredibile reattività. L’estremo difensore ha sfruttato al massimo l’occasione, ergendosi a protagonista assoluto con un rigore parato. Questa giocata estremamente decisiva ha blindato il risultato, regalandosi anche una meritata rivincita personale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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