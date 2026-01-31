Giochi Olimpici 2026 Milano contro ICE | corteo in piazza xxv Aprile

Migliaia di persone si sono riversate in piazza XXV Aprile per protestare contro i Giochi Olimpici del 2026 a Milano. In testa al corteo c’era un camion della Cgil con un grande cartello che diceva “Ice no grazie”. La protesta è partita da diverse zone della città e si è conclusa nel centro, dove i manifestanti hanno mostrato chiaramente il loro dissenso.

Migliaia di manifestanti verso il centro città; in testa al corteo si trova un camion della Cgil con un manifesto recante il messaggio "Ice no grazie". I partecipanti hanno inoltre intonato le note di "Bella ciao" In vista dei Giochi Olimpici 2026, ormai alle porte, persone radunate in piazza XXV Aprile a Milano per manifestare contro l'arrivo degli agenti dell'ICE, hanno dato avvio a un corteo diretto verso piazza Cairoli, nel cuore della città. Da qualche centinaio di partecipanti iniziali, presenti fin dall'avvio del presidio alle 14:30, il numero dei manifestanti è cresciuto fino a diventare diverse migliaia.

