Riforma Istituti tecnici allarme DILLE | Si tagliano le Lingue meno ore meno competenze

La Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) ha manifestato preoccupazione riguardo alle modifiche apportate dal Decreto n. in merito alla riforma degli istituti tecnici. Secondo l'associazione, le nuove disposizioni prevedono una riduzione delle ore dedicate allo studio delle lingue straniere, con conseguente potenziale diminuzione delle competenze linguistiche degli studenti. La questione riguarda l'impatto di queste modifiche sul percorso formativo e sulle competenze future degli studenti.

La Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) esprime “profonda preoccupazione” per le modifiche introdotte dal Decreto n. 29 del 19 febbraio 2026 sul riassetto degli istituti tecnici. Al centro delle critiche, la riduzione delle ore dedicate alle lingue straniere, considerata un passo indietro sul piano formativo e culturale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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