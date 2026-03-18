Istituti tecnici al via la riforma | meno ore di italiano e geografia Gilda Insegnanti | Assetto allarmante

Dal prossimo anno scolastico, gli Istituti Tecnici adotteranno un nuovo orario stabilito dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2026, approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. La riforma prevede una riduzione delle ore dedicate all'italiano e alla geografia, suscitando preoccupazioni tra alcuni rappresentanti degli insegnanti. La modifica entrerà in vigore con l'inizio del prossimo anno scolastico.

Al via il nuovo assetto orario introdotto dal D.M. del 19 febbraio 2026 dal MIM, per quanto riguarda gli Istituti Tecnici e operativo dall’anno scolastico 20262027. Ira dei sindacati, la Gilda degli Insegnanti: "Tendenza che ci preoccupa, perché ci troviamo di fronte ad uno stato 'taccagno' con la scuola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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