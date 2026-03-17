Riforma Istituti Tecnici | meno ore di italiano e scienze L’analisi del prof Maggi

Un docente ha esaminato la riforma degli istituti tecnici, evidenziando che sono state ridotte le ore dedicate a italiano e scienze. Secondo l’analisi, questa modifica comporta una diminuzione della possibilità di sviluppare capacità critiche tra gli studenti e comporta anche un taglio delle cattedre assegnate a queste discipline. La riforma lascia quindi inalterata la struttura oraria delle materie principali in alcuni istituti tecnici.

Maggi analizza la riforma dei tecnici: meno ore di italiano e scienze spengono lo spirito critico e tagliano le cattedre L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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