Rifiuti ok del ministero al progetto di Asìa | sistema digitale per gestire raccolta e percorsi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il progetto “Waste Digital Twin 4 Decision Support System” presentato da Asìa Napoli. Si tratta di un sistema digitale pensato per migliorare la gestione dei rifiuti, analizzando i dati relativi alla raccolta e ai percorsi di smaltimento. La valutazione ufficiale del progetto si è conclusa con un esito positivo, aprendo la strada alla sua implementazione.

“È uno dei segnali del lavoro che stiamo portando avanti per la città”, commenta il sindaco Gaetano Manfredi, che parla di un percorso verso una gestione più moderna dei servizi Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha concluso con esito positivo la valutazione del progetto “Waste Digital Twin 4 Decision Support System” presentato da Asìa Napoli. Il piano, da circa 7,2 milioni di euro (di cui oltre 5,5 milioni finanziati), passa ora alla fase operativa. Il progetto prevede la creazione di un “digital twin”, cioè una replica virtuale del sistema di raccolta dei rifiuti. L’obiettivo è utilizzare dati e algoritmi per supportare le decisioni operative. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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