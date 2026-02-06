Progetto raccolta rifiuti elettronici a Napoli Asìa e Erion Weee presentano i dati

Questa mattina ad Napoli sono stati presentati i risultati del progetto

Sono stati presentati oggi i risultati del progetto "Di Raee ne abbiamo piene le scatole" che ha coinvolto Asìa Napoli Spa, l'azienda integrata che effettua i servizi di igiene ambientale nella città di Napoli ed Erion Weee, Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di.

L’Italia sta affrontando ancora sfide nella gestione dei rifiuti elettronici, con i quantitativi raccolti che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dall’Unione europea.

Argomenti discussi: Prosegue il progetto Ewaster per la raccolta e il riciclo dei rifiuti elettronici: nuove iniziative nelle scuole del territorio; Venerdì 6 febbraio in Sala Giunta alle 11:00 presentazione progetto su Raee; RAEE, rifiuti preziosi: domani al Teatro Santa Teresa il docufilm Materia Viva; Umbria a due velocità: eccellenze nella raccolta e nuove sfide sul fronte dei rifiuti elettronici.

Piemonte al settimo posto nella classifica nazionale della raccolta RAEE Con quasi 16.000 tonnellate di RAEE Domestici gestiti da Erion WEEE nel 2025, il Piemonte si conferma tra le regioni più virtuose nella gestione dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici! L facebook