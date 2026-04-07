Il 7 aprile viene annunciata una collaborazione tra un'azienda pubblica per la gestione dei rifiuti e un operatore nel settore delle infrastrutture digitali. L’obiettivo è di sviluppare nuove soluzioni per la gestione dei rifiuti, sfruttando le potenzialità offerte dalla tecnologia digitale e dall’infrastruttura in fibra ottica. La partnership prevede la sperimentazione di applicazioni innovative nel settore ambientale attraverso l’uso di strumenti tecnologici avanzati.

Roma, 7 apri. (Adnkronos) - Una sinergia di competenze che mira a sperimentare nuovi ambiti di applicazione nel campo delle tecnologie digitali grazie all'infrastruttura in fibra ottica. Questa la base su cui poggia un primo accordo di collaborazione tra Ama Spa e Open Fiber e che vede le due aziende mettere a fattor comune risorse e competenze allo scopo di individuare e sviluppare progetti che consentano di migliorare le rispettive esperienze, integrando infrastrutture digitali e tecnologie ambientali di ultima generazione. L'input alla collaborazione, si legge in una nota, nasce dalla volontà di potenziare le applicazioni già in uso da Ama per il monitoraggio dei rifiuti, sfruttando le altissime prestazioni della rete in fibra ottica Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di Open Fiber. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rifiuti, Ama e Open Fiber insieme per gestione hi-tech

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