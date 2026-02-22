Open Fiber ha riparato la nostra linea

Open Fiber ha riparato la linea dopo che un incidente stradale ha danneggiato il cavo durante la nevicata di gennaio. La famiglia di Serra Sant’Abbondio aveva segnalato i continui disagi causati dall’interruzione della connessione, che durava da settimane. La riparazione, avvenuta dopo le richieste, ha permesso di ripristinare il servizio e ridurre i problemi di navigazione. La vicenda dimostra come una comunicazione efficace possa accelerare gli interventi tecnici.

Quando alzare i toni in modo contenuto e civile dà i suoi frutti. È il caso di una famiglia di Serra Sant’Abbondio che giorni fa dalle colonne del nostro quotidiano lamentava i disagi protrattisi per lungo tempo correlati all’installazione della fibra ottica e in particolare per il suo ripristino dopo un cavo tranciato da auto di passaggio in occasione della nevicata dell’Epifania. "È un’odissea – argomentava Donatella – prendere appuntamento con gli operatori di Open Fiber, l’azienda che sta cablando l’Italia con la fibra ottica. Ma sembra che abbia parecchie difficoltà a rispettare le scadenze fissate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

